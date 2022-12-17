«Манчестер Юнайтед» не планирует продлевать контракт с Де Хеа

Дата публикации: 17-12-2022

Испанец может покинуть «Олд Траффорд».



«Манчестер Юнайтед», похоже, решил судьбу первого номера команды Давида Де Хеа.



Как сообщает издание «Sky Sports», английский клуб не будет продлевать контракт с испанским футболистом.



Текущее соглашение между «красными дьяволами» и Давидом Де Хеа действует до лета 2023 года. Голкипер выступает за «Юнайтед» с 2011 года.



Отметим, что в нынешнем сезоне испанец отыграл 20 матчей, в которых пропустил 23 гола.



Ранее появились слухи, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Зоммера (выступает за менхенгладбахскую «Боруссию») свободным агентом для замены Де Хеа.