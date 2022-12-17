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«Манчестер Юнайтед» не планирует продлевать контракт с Де Хеа

Дата публикации: 17-12-2022

Испанец может покинуть «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед», похоже, решил судьбу первого номера команды Давида Де Хеа.

Как сообщает издание «Sky Sports», английский клуб не будет продлевать контракт с испанским футболистом.

Текущее соглашение между «красными дьяволами» и Давидом Де Хеа действует до лета 2023 года. Голкипер выступает за «Юнайтед» с 2011 года.

Отметим, что в нынешнем сезоне испанец отыграл 20 матчей, в которых пропустил 23 гола.

Ранее появились слухи, что «Манчестер Юнайтед» хочет подписать Зоммера (выступает за менхенгладбахскую «Боруссию») свободным агентом для замены Де Хеа.

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