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Президент «Анже» подтвердил предложения от топовых клубов по марокканцу Унахи

Дата публикации: 17-12-2022

Полузащитник «Анже» Аззедин Унахи удачными выступлениями в составе сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре привлек внимание серьезных клубов.

Интерес к игроку прокомментировал президент французского клуба Саид Шабане:

«У нас много предложений, к нам обратились топ-клубы из Италии, Испании, Англии и Франции. Мы хотим завершить сделку сейчас, но оставить Унахи до конца сезона», - приводит слова функционера Фабрицио Романо со ссылкой на «RTL France».

22-летний исполнитель отыграл почти все время в пяти матчах мундиаля-2022, в дополнение к 14 встречам в текущем сезоне Лиги 1.

Портал «Transfermarkt» оценивает стоимость Унахи в 3,5 млн евро.

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