Тухель – кандидат на пост тренера Ганы

Дата публикации: 17-12-2022

Немецкий специалист может вернуться к работе.



Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо ушел в отставку после завершения пути команды на чемпионате мира в Катаре.



Как утверждает портал GhanaSoccer.net, среди кандидатов на пост нового наставника сборной есть Томас Тухель.



Утверждается, что «черные звезды» изучают вариант приглашения на вакантную должность бывшего коуча сборной Южной Кореи Паулу Бенту. Кроме того, есть заинтересованность в услугах ассистента главного тренера «Астон Виллы» U-21 Джорджа Боатенга и несколько других специалистов.



Ранее стало известно, что Томас Тухель не планирует работать в сборной Германии куда его активно «сватала» немецкая пресса.



Напомним, 7 сентября 2022 года лондонский «Челси» уволил Тухеля после сенсационного поражения от «Динамо» (Загреб) в Лиге чемпионов.