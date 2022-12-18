Невероятный финал! Аргентина победила Францию в серии пенальти и стала чемпионом мира

Дата публикации: 18-12-2022

Хет-трика Мбаппе оказалось маловато, чтобы защитить чемпионский титул.



Сборная Аргентины стала победителем прошедшего в Катаре чемпионата мира-2022. В финале в Лусаиле команда Лионеля Скалони обыграла Францию.



«Альбиселесте» повели в счете на 23-й минуте – Лео Месси реализовал пенальти, назначенный за фол Усмана Дембеле против Анхеля Ди Марии. Форвард стал первым футболистом, забивавшим на всех стадиях одного чемпионата мира.



На 36-й минуте Ди Мария забил второй аргентинский мяч в матче. Анхель – первый игрок в истории, который забивал в финалах Олимпиады, чемпионата мира и континентального первенства.



Франция не сдалась и шокировала соперника в конце второго тайма. В течение двух минут Килиан Мбаппе совершил дубль и перевел встречу в дополнительное время.



На 109-й минуте Месси оказался первым на добивании и приблизил Аргентину к чемпионскому титулу. Однако Мбаппе снова был точным с одиннадцатиметровой отметки и вернул паритет на табло.



Победитель чемпионата мира определился в серии пенальти – 4:2 в пользу Аргентины.



Аргентина выиграла мундиаль в третий раз в истории. Ранее «альбиселесте» стали победителями мирового первенства в 1978 и 1986 годах.



Франция не смогла защитить свой титул. Напомним, что в 2018 году «трехцветные» в финале обыграли Хорватию (4:2).



Бронзовым призером чемпионата мира-2022 стала сборная Хорватии. В матче за третье место команда Златко Далича победила Марокко – 2:1.