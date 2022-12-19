Выиграйте Audi или один из 1000 других призов в новогодней акции 1xBet!

Дата публикации: 19-12-2022

Всемирно известный букмекер 1xBet решил устроить свою виртуальную гонку за новогодними подарками. На кону - автомобиль Audi и более 1000 крутых подарков, так что шансы на успех невероятно высоки.

Чтобы принять участие в New Year’s Race - таково название нового промо букмекера - нужно зайти на страницу акции на сайте или в приложении 1xBet. Там можно выбрать команду - эльфов, медведей или снеговиков - в составе которой вы будете соревноваться за призы.

Задача - помочь своей команде прийти к финишу первой. Чем выше итоговое место - тем круче призы, которые вы можете выиграть. Чтобы вырваться вперед, делайте как можно больше ставок по акционным параметрам и набирайте баллы. Чем больше баллов - тем ближе ваша команда к финишу.

После завершения гонки вы станете участником розыгрыша призов той категории, которая соответствует итоговому месту вашей команды (подробнее - на странице New Year’s Race). В списке призов - ноутбуки, смартфоны и многое другое.

Также в промо предусмотрены и гарантированные призы. Так, за каждые 10 баллов, набранных вами в течение одной календарной недели, вы получаете бонус - фрибет на сумму 5 долларов.

Участвуйте в праздничной акции New Year’s Race на 1xBet и выигрывайте крутые подарки от 1xBet!