Бускетс решил покинуть «Барселону» по окончании нынешнего сезона

Дата публикации: 18-12-2022

Текущий сезон для Серхио Бускетса станет последним в составе «Барселоны». Испанец решил завершить сотрудничество с каталонцами. Об этом «Mundo Deportivo» рассказал источник из окружения полузащитника.



Ранее Бускетс завершил международную карьеру. Решение футболист принял после вылета испанской сборной с катарского ЧМ. Также Серхио думал и о смене клуба. В итоге он решил доработать свой контракт с «блаугранас» до конца и летом 2023 года покинуть команду.



34-летний игрок планирует продолжить выступление в США. Его следующим клубом, по всей вероятности, станет «Интер Майами».



В составе «Барселоны» Бускетс 8 раз становился чемпионом Ла Лиги, 7 раз выигрывал Кубок страны и 3 раза ЛЧ.