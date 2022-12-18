03:56 ()
Свернуть список

Агент не исключил, что де Врей продлит контракт с «Интером»

Дата публикации: 18-12-2022

Федерико Пасторелло, представляющий интересы Стефана де Врея, рассказал, продолжит ли его клиент выступать за «Интер».

«Мы ведем открытые переговоры с «Интером». Стефан счастлив, что в клубе доверяют ему и хотят продлить сотрудничество. Возможно, следующее соглашение станет для него последним крупным», - цитирует агента де Врея ресурс «TMW».

Голландец связан контрактом с «нерадзурри» до середины 2023 года. Ранее появилась информация, что в своей команде де Врея хочет видеть Антонио Конте, возглавляющий «Тоттенхэм Хотспур». Итальянец прекрасно знаком с возможностями защитника по совместной работе в «Интере».

В текущем сезоне в активе 30-летнего футболиста 16 встреч за миланскую команду (1 забитый мяч).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close