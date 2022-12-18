Агент не исключил, что де Врей продлит контракт с «Интером»

Дата публикации: 18-12-2022

Федерико Пасторелло, представляющий интересы Стефана де Врея, рассказал, продолжит ли его клиент выступать за «Интер».



«Мы ведем открытые переговоры с «Интером». Стефан счастлив, что в клубе доверяют ему и хотят продлить сотрудничество. Возможно, следующее соглашение станет для него последним крупным», - цитирует агента де Врея ресурс «TMW».



Голландец связан контрактом с «нерадзурри» до середины 2023 года. Ранее появилась информация, что в своей команде де Врея хочет видеть Антонио Конте, возглавляющий «Тоттенхэм Хотспур». Итальянец прекрасно знаком с возможностями защитника по совместной работе в «Интере».



В текущем сезоне в активе 30-летнего футболиста 16 встреч за миланскую команду (1 забитый мяч).