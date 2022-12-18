Официально: Саутгейт продолжит работу со сборной Англии

Дата публикации: 18-12-2022

Гарет Саутгейт не покинет пост главного тренера сборной Англии и будет готовить команду к Евро-2024. Об этом сообщили в пресс-службе футбольной ассоциации Англии (FA).



«Подтверждаем, что Саутгейт останется во главе коллектива и продолжит тренировать команду в отборе на ЧЕ-2024. У Гарета всегда была полная поддержка со стороны ассоциации. Наша подготовка к Евро стартует сейчас», - сообщили в FA.



По действующему соглашению Саутгейт связан трудовыми отношениями с английской сборной до конца декабря 2024 года.



У руля «трех львов» специалист встал осенью 2016 года. Саутгейт вывел Англию в полуфинал ЧМ-2018, а также дошел с ней до финала ЧЕ-2020. На катарском мундиале его подопечные вылетели в четвертьфинале, уступив Франции (1:2).