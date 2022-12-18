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Месси может продлить контракт с «ПСЖ» до 2024 года

Дата публикации: 18-12-2022

Лионель Месси рассматривает вариант с пролонгацией сотрудничества с «ПСЖ» до лета 2024 года. Информацией поделилось издание «Mundo Deportivo».

Отмечается, что боссы парижан готовы продлить контракт с аргентинцем.

По окончании трудовых отношений с «Пари Сен-Жермен» форвард намерен переехать в Америку и присоединиться к «Интер Майами».

Месси является воспитанником «Барселоны», за которую он выступал до 2021 года, после чего перебрался во Франции. Действующий контракт 35-летнего футболиста с «красно-синими» истекает в 2023 году.

В текущем сезоне в активе Лео 19 встреч в футболке «ПСЖ», в которых он отметился 12 забитыми мячами и 14 голевыми пасами.

18-го декабря Месси завоевал золото ЧМ в Катаре. На счету легендарного аргентинца 7 встреч на турнире (7 голов, 3 ассиста).

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