«Челси» готов предложить за Влаховича 100 млн евро

Дата публикации: 18-12-2022

По информации «CalcioMercato», «Челси» заинтересован в услугах Душана Влаховича, принадлежащего «Ювентусу». «Аристократы» находятся в поиске усиления в линию атаки и готовы выложить за сербского центрфорварда около 100 000 000 евро.



Трансфер Влаховича обошелся «Ювентусу» в 81,6 млн евро. С туринцами он связан контрактом до середины 2026 года. В сезоне 2022/2023 нападающий провел за «Ювентус» 15 игр, отличившись 7 раз и сделав 2 ассиста.



Рыночная стоимость 22-летнего серба равняется 80 млн евро (Transfermarkt.de).



На ЧМ-2022 Влахович выходил на поле в 2 играх (1 забитый мяч). Всего в активе Душана 19 встреч за национальную сборную (10 голов).



Ранее СМИ писали об интересе к Влаховичу со стороны «Ман Юнайтед» и «Арсенала».