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«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Френки де Йонгу

Дата публикации: 18-12-2022

Френки де Йонг по-прежнему интересен «МЮ», о чем утверждает «Manchester Evening News».

Эрик тен Хаг, возглавляющий «красных дьяволов», уверен, что голландец сможет добавить креатива в линию полузащиты клуба. Сам 25-летний игрок, несмотря на желание продолжить выступление за «Барселону», готов присоединиться к команде тренера, под руководством которого он выступал в «Аяксе».

При этом де Йонг не является приоритетом для «Юнайтед». Если «манкунианцы» подпишут Джуда Беллингема, то от трансфера голландца придется отказаться. Среди других кандидатов на усиление значится Мохаммед Кудус из «Аякса».

«Манчестер Юнайтед» пытался заполучить де Йонга еще минувшим летом, но хавбек отказался от переезда в Англию.

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