«The Telegraph»: Моуринью согласился возглавить сборную Португалии

Дата публикации: 18-12-2022

По окончании текущего сезона нынешний главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо возглавит сборную Португалии. Такая информация появилась на страницах таблоида «The Telegraph».



По данным источника, 59-летний специалист дал согласие принять сборную родной страны после отставки Фернанду Сантуша.



Соглашение между сторонами будет рассчитано до лета 2024 года. Напомним, что контракт Моуринью с «Ромой» действует до 30 июня 2024 года, а это значит, что коуч намерен совмещать работу в клубе и сборной.



«Красно-зеленые» неудачно выступили на ЧМ-2022: команда сумела добраться лишь до 1/8 финала, где уступила Марокко (0:1). После этого наставник сборной Фернанду Сантуш был отправлен в отставку.