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«Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в подписании Кайседо

Дата публикации: 18-12-2022

Хавбек «чаек» впечатлил топ-клубы своей игрой на ЧМ-2022.

«Челси» и «Ливерпуль» намерены побороться за футболиста «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Эквадора Мойсеса Кайседо.

21-летний игрок находится в поле зрения топ-клубов после впечатляющего выступления на чемпионате мира-2022 года. На турнире он сыграл 3 матча и забил 1 гол.

Известно, что «Брайтон» не горит желанием расставаться с Кайседо в январе, поэтому переговоры с «Челси» и «Ливерпулем» еще не начинались.

В текущем розыгрыше АПЛ Мойсес забил 1 гол в 14 поединках. Его контракт с клубом действует до 2025 года.

Портал «Transfermarkt» оценивает эквадорца в 38 000 000 евро.

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