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Коутиньо может в январе перейти в «Коринтианс»

Дата публикации: 18-12-2022

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо может в зимнее трансферное окно стать игроком «Коринтианса».

По информации Sport.es, 30-летний бразилец хочет покинуть английский клуб из-за плохих отношений с главным тренером команды Унаи Эмери.

Отмечается, что в случае перехода Коутиньо в «Коринтианс», 50% от суммы может получить прежний клуб Филиппе – «Барселона». Правда это возможно только при условии, что трансфер составит минимум 20 миллионов евро.

Ранее была информация, что Коутиньо травмировал бедро и выбыл до января. Из-за повреждения бразилец пропустил чемпионат мира в Катаре.

Филиппе перешел в «Астон Виллу» летом из «Барселоны». В сезоне 22/23 он сыграл в 13 матчах за бирмингемцев, не отметившись результативными действиями.

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