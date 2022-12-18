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«Интер» готов продлить контракт с Джеко, если он пойдет на понижение зарплаты

Дата публикации: 18-12-2022

«Интер» намерен продлить договор с нападающим Эдином Джеко при условии, что игрок пойдет на понижение зарплаты.

Как сообщает журналист Николо Скира, в настоящее время Джеко зарабатывает 5,5 миллиона евро в год + 1 млн в качестве бонусов. «Нерадзурри» хотели бы урезать его доход до 3-3,5 млн евро в год + бонусы.

Джеко пополнил состав «Интера» в августе 2021 года, перейдя из «Ромы». В текущем сезоне на его счету 9 голов в 21 матче за итальянский клуб во всех турнирах. Контракт 36-летнего боснийца с командой Симоне Индзаги истекает в июне 2023 года.

После 15-ти туров в Серии А «Интер» идет на 5-м месте. 4 января миланцы сыграют против «Наполи».

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