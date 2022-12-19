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Бензема объявил о завершении международной карьеры

Дата публикации: 19-12-2022

Карим Бензем объявил о завершении выступления на международном уровне.

«Я приложил максимум усилий и сделал ошибки, чтобы быть тем, кто я есть. Я горжусь случившимся! Я сотворил свою историю, но наша история заканчивается», - сообщил форвард в соцсети.

За французскую сборную Бензема впервые сыграл в 2007 году. Однако в 2015 году его отстранили от игр национальной команды. Причиной тому стал громкий скандал, связанный с шантажом Матье Вальбуэна. Лишь минувшей весной нападающего вновь пригласили в сборную, но выступить на катарском ЧМ ему так и не удалось. Незадолго до начала турнира он травмировался и был вынужден пропустить его.

Франция дошла до финала турнира, но в решающем поединке уступила по пенальти Аргентине.

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