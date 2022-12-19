«Бавария» интересуется вратарем сборной Аргентины

Дата публикации: 19-12-2022

Карьера одного из главных героев завершившегося ЧМ может продолжиться в «Баварии». Мюнхенцы заинтересованы в услугах Эмилиано Мартинеса. Информацией поделился ресурс «Bild».



Правами на аргентинца владеет «Астон Вилла». Срок действия его контракта с бирмингемским клубом ограничен серединой 2027 года. В текущем сезоне на счету 30-летнего голкипера 16 встреч за «львов» (4 «сухих» игры).



Ценник на Мартинеса равняется 25 млн евро («Transfermarkt»).



В составе сборной Аргентины футболист стал победителем ЧМ-2022. Кроме того, Мартинеса признали лучшим вратарем турнира.



Ранее СМИ писали об интересе мюнхенцев к хорвату Доминику Ливаковичу и швейцарцу Янну Зоммеру.