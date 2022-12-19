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Ренар может возглавить сборную Польши

Дата публикации: 19-12-2022

Следующим тренером сборной Польши может стать Эрве Ренар. Именно к его кандидатуре склоняются в футбольном союзе страны.

На катарском мундиале специалист руководил сборной Саудовской Аравии. Команда Ренара не смогла попасть в плей-офф турнира, но наделала немало шума. Именно она нанесла единственное поражение аргентинской сборной, в итоге выигравшей чемпионат.

Поляки пробились в 1/8 финала, где уступили французам (1:3). В своей группе «бело-красные» победили Саудовскую Аравию со счетом 2:0, но испытали в игре с ней определенные сложности.

В Катаре тренером Польши был Чеслав Михневич, контракт с которым рассчитан до конца года. В футбольном союзе страны считают, что Ренар должен сменить его в сборной.

Источник – «PSN Futbol».

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