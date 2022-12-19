«Наполи» готов начать переговоры с Кимом Мин Джэ по новому контракту

Дата публикации: 19-12-2022

«Наполи» планирует переподписать соглашение с Кимом Мин Джэ в кратчайшие сроки. Неаполитанцы уже готовы к переговорам с защитником, сообщает Николо Скира.



Состав итальянской команды кореец пополнил минувшим летом, перебравшись из «Фенербахче». Сумма трансфера составила 18,05 млн евро. Контракт Кима с «Наполи» рассчитан до июня 2025 года. При этом в соглашении присутствует опция выкупа за 50 млн евро, которая станет активной ближайшим летом. «Адзурри» не хотят, чтобы это условие заработало, потому намерены подписать с центрдефом новый трудовой договор в ближайшее время.



В текущем сезоне Ким провел за «Наполи» 18 встреч (2 забитых мяча).



Рыночная стоимость 26-летнего корейца равняется 35 000 000 евро (Transfermarkt.de).