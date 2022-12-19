00:46 ()
Свернуть список

Беннасер готов подписать новый контракт с «Миланом»

Дата публикации: 19-12-2022

По данным «La Gazzetta dello Sport», Исмаэль Беннасер согласен продлить трудовые отношения с «Миланом».

Подробности нового контракта ранее раскрыл Николо Скира. Инсайдер рассказал, что «россонери» подготовили для 25-летнего хавбека соглашение сроком до 2027 года, по которому он будет получать 3,8 млн евро за сезон.

Беннасер связан с «Миланом» контрактом до июня 2024 года. В сезоне 2022/23 в активе футболиста 21 встреча, в которых он отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

Рыночная стоимость алжирца составляет 40 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

В сборной Алжира Беннасер дебютировал в 2016 году. Всего на его счету 40 матчей за национальную команду (2 гола).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close