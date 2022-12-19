«МЮ» и «Астон Вилла» включились в борьбу за Тюрама

Дата публикации: 19-12-2022

Николо Скира пишет, что к борьбе за Маркуса Тюрама присоединились 2 команды АПЛ. Речь идет об «Астон Вилле» и «Ман Юнайтед». Среди других претендентов на форварда «Боруссии» (Менхенгладбах) значатся «Ньюкасл», «Бавария» и «Интер».



Состав немецкого клуба футболист пополнил в июле 2019 года, перейдя из «Генгама» за 9 млн евро. В сезоне 2022/2023 на счету 25-летнего француза 13 забитых мячей и 4 голевых паса в 17 встречах за «Боруссию».



Соглашение Тюрама с «черно-бело-зелеными» действует до середины 2023 года. Transfermarkt.de оценивает бомбардира в 30 миллионов евро.



Ранее сообщалось, что «Боруссия» согласна расстаться с игроком за 10 млн евро, чтобы не потерять его бесплатно по окончании сезона.