Владелец «Кристалл Пэлас» приобрел «Лион»

Дата публикации: 19-12-2022

Американский бизнесмен Джон Текстор приобрел контрольный пакет акций «Лиона». Об этом французский клуб сообщил на своем сайте.



39 201 514 акций «OL Group», владевшей клубом ранее, приобретены по цене 3 евро за акцию, за 789 824 акций «OSRANE OL Groupe» отдали 265,57 евро за акцию. Ожидается, что 529,5 млн евро от этой суммы – это стоимость 80% акций, остальная часть – долги. Также новые владельцы уже объявили об увеличении капитала клуба на общую сумму 86 млн евро.



«Лион» еще летом информировал, что стартовали переговоры о возможной продаже клуба Джону Текстору. Бизнесмен кроме «ткачей» также владеет контрольным пакетом акций «Кристал Пэлас», «Ботафого» и бельгийского «РВД Моленбек».



Бывший хозяин «Лиона» Жан-Мишель Ола руководил клубом с 1987 года. Под руководством Ола команда семь раз становилась чемпионом Франции, выигрывала Кубок Франции и Кубок французской лиги, выходила в полуфинал Лиги чемпионов. Ожидается, что 73-летний Жан-Мишель в течение трех ближайших лет будет оставаться в должности президента «Лиона».