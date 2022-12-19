«Барселона» интересуется защитником-полуфиналистом ЧМ. Игрок не договорился о контракте с «Селтиком»

Дата публикации: 19-12-2022

Йосип Юранович – приоритетная цель «Барселоны» в январское трансферное окно. Об этом сообщает «Sky Sports».



Отмечается, что «Селтик», владеющий правами на защитника, еще до чемпионата мира пытался убедить игрока подписать новый контракт на улучшенных условиях, но этого так и не произошло.



«Сине-гранатовые» хотят подписать фулбека сборной Хорватии, но пока неясно как именно будет совершена сделка, поскольку у каталонцев есть проблемы с финансами.



«Transfermarkt» оценивает 27-летнего Юрановича в 6,5 миллиона евро, но очевидно, что благодаря уверенному выступлению футболиста на ЧМ в Катаре, «Селтик» будет просить за своего подопечного гораздо большую сумму.



Действующее соглашение Йосипа с шотландским грандом рассчитано до лета 2026-го года.