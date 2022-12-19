Меньян не успевает восстановиться – «Милан» подумывает над покупкой вратаря «Аталанты»

Дата публикации: 19-12-2022

Ранее Марко Спортьелло согласился перейти в «Милан» в качестве свободного агента в летнее трансферное окно. Однако теперь «россонери» рассматривают вариант с его зимним подписанием.



Основной вратарь «Милана» Майк Меньян, который пропустил ЧМ-2022 из-за травмы голени, по-прежнему находится в лазарете. Calciomercato.com утверждают, что здоровье 27-летнего игрока не улучшается, поэтому француз пропустит первый матч команды в 2023 году против «Салернитаны».



Согласно источнику, состояние Майка подталкивает боссов «Милана» подписать в январе голкипера «Аталанты» Марко Спортьелло, который был готов перебраться в стан «россонери» летом в статусе свободного агента.



Таким образом «Милан» может выплатить бергамаскам небольшую компенсацию, чтобы Спортьелло был доступен уже зимой.



«Transfermarkt» оценивает 30-летнего итальянца в 1,5 млн евро.