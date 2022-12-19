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Шомуродов может продолжить карьеру в «Торино»

Дата публикации: 19-12-2022

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов близок к смене клубной прописки. Такой информацией располагает «Tuttosport».

По сведениям источника, 27-летний узбекский футболист может оказаться в другом клубе Серии А – «Торино». Все потому, что римляне пытаются разгрузить зарплатную ведомость. К тому же, Эльдор не сумел стать важным игроком для «волков».

В этом сезоне Шомуродов провел 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Для сравнения: в прошлой кампании он был задействован в 40 поединках (5 голов и 6 ассистов).

Напомним, в команду Жозе Моуринью центрфорвард перешел из «Дженоа» в августе прошлого года. Сумма трансфера – 18 000 000 евро. На сегодняшний день портал Transfermarkt.de оценивает Шомуродова в € 7 млн.

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