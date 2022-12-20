«Marca»: «Спартак» предложил 3 млн евро за игрока «Хетафе»

Дата публикации: 20-12-2022

Как стало известно «Marca», карьера Неманьи Максимовича может продолжиться в России. Интерес к опорнику «Хетафе» проявляет «Спартак».



Сообщается, что серб уже получил предложение от московской команды. Максимовича не устраивает его положение в испанском клубе, потому он может согласиться на переезд в Россию. За футболиста «красно-белые» готовы заплатить 3 млн евро. На 30-процентную долю от данной суммы претендует «Валенсия», ранее владевшая правами на игрока.



Минувшим летом интерес к 27-летнему хавбеку проявлял «Брюгге», но его переход не состоялся.



В сезоне 21/22 на счету Максимовича 12 встреч (без результативных действий). Контракт серба с испанской командой действует до июня 2024 года.