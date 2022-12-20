«Ньюкасл» хочет подписать Депая. «Барселона» не намерена отпускать его бесплатно

Дата публикации: 20-12-2022

Мемфис Депай может сменить «Барселону» на «Ньюкасл». «Сороки» рассматривают вариант с подписанием нападающего каталонцев до закрытия зимнего трансферного окна, пишет Sport.es. При этом «сине-гранатовые» не хотят отпускать голландца бесплатно, намереваясь получить за него компенсацию.



Ранее СМИ писали, что до катарского ЧМ у Депая было несколько предложений. В «Барсе» хотели расстаться с ним в январе, чтобы сократить расходы по зарплате.



В ближайшее время Депай встретится с Хави, возглавляющим каталонский клуб, чтобы разобраться, что у него не получается в команде.



С начала сезона голландец провел за «Барселону» 3 игры, отметившись 1 голом. Его контракт с клубом истекает ближайшим летом.