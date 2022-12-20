«Hurriyet»: Абрамович поселился в Стамбуле и хочет купить турецкую команду

Дата публикации: 20-12-2022

По данным «Hurriyet», Роман Абрамович перебрался в Стамбул. В местном порту уже появились 4 яхты бизнесмена общей стоимостью 1,13 млрд евро. Кроме того, экс-владелец «Челси» думает над покупкой турецкого клуба.



Длительное время в собственности Абрамовича находился «Челси», который он приобрел в 2003 году. Однако после введения санкций, затронувших олигархов из России, он решил избавиться от данного актива. В итоге «аристократы» сменили владельца.



При Абрамовиче «Челси» завоевал множество различных трофеев. Лондонцы 5 раз выигрывали АПЛ и Кубок Англии, трижды побеждали в Кубке лиги, по 2 раза становились обладателями главного приза Суперкубка Англии, ЛЧ и ЛЕ. Также «синие» 1 раз выигрывали клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.