Источник: Роналду ожидают в «Аль-Нассре» до конца 2022 года

Дата публикации: 20-12-2022

«Marca» утверждает, что следующим клубом Роналду станет «Аль-Насср». К новой команде португалец может присоединиться уже в этом году.



Соглашение с форвардом будет рассчитано до июня 2025 года, а его зарплата составит 200 000 000 евро за сезон.



В Саудовской Аравии рассчитывают подписать Роналду. Сделка позволит стране заявить о себе в футбольном мире. Кроме того, здесь верят, что после перехода 37-летней звезды шансы Саудовской Аравии на победу в борьбе за возможность принять ЧМ-2030 существенно возрастут.



Роналду остался без клуба в ноябре после того, как со скандалом ушел из «Манчестер Юнайтед». На катарском мундиале он забил 1 мяч в 5 встречах, а Португалия вылетела с турнира на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).