Три клуба АПЛ заинтересованы в подписании форварда «Атлетико»

Дата публикации: 20-12-2022

По информации «Goal», сразу 3 английских клуба проявляют интерес к Матеусу Кунье. Футболиста «Атлетико» хотят заполучить «Лидс», «Астон Вилла» и «Арсенал».



Нападающий с большой долей вероятности покинет мадридцев. «Лидс» активно ищет усиление в линию атаки и уже начал переговоры с 23-летним бразильцем. В «Арсенале» считают, что Кунья сможет заменить Габриэля Жезуса, получившего травму. «Астон Вилле» также необходим центрфорвард.



«Матрасники» выкупили права на Кунью у «Герты» в 2021 году, заплатив за его трансфер 30 млн евро. В текущем сезоне в активе бразильца 17 встреч за «Атлетико» (2 результативные передачи). Его контракт с мадридцами истекает в 2026 году.



Transfermarkt.de оценивает игрока в 20 млн евро.