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Зидан может возглавить «Ювентус»

Дата публикации: 20-12-2022

Новым наставником «Ювентуса» могут назначить Зинедина Зидана. В Турине прорабатывают вопрос с подписанием соглашения с французом. Информацией поделилось издание «L'Equipe».

Сейчас туринцев возглавляет Массимилиано Аллегри, контракт с которым рассчитан до лета 2025 года. Однако «Ювентус» может досрочно завершить сотрудничество со специалистом. Ситуация осложняется еще и тем, что в ноябре ушел в отставку совет директоров клуба вместе с Андреа Аньелли.

Ранее Зидана считали главным кандидатом на место наставника французской сборной, но Дидье Дешам, возглавляющий национальную команду, по всей видимости, сохранит свой пост.

Сам Зидан не спешит вернуться к работе и намерен тщательно обдумывать предложения, поступающие к нему.

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