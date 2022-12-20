«МЮ» инициировал автоматическое продление контрактов с несколькими игроками

Дата публикации: 20-12-2022

«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта с четырьмя игроками основного состава.



По данным «The Athletic», клуб заключил новые соглашения с защитниками Диогу Далотом и Люком Шоу, хавбеком Фредом и форвардом Маркусом Рашфордом. Новые контракты рассчитаны до июня 2024 года.



Также руководство «красных дьяволов» ведет переговоры о продлении договора с вратарем Давидом Де Хеа. Ранее сообщалось, что английский гранд не планирует продолжать сотрудничество с испанцем.



Команда Эрика тен Хага в турнирной таблице АПЛ занимает пятое место. 21 декабря «МЮ» сыграет в Кубке английской лиги с «Бернли».