08:24 ()
Свернуть список

«МЮ» инициировал автоматическое продление контрактов с несколькими игроками

Дата публикации: 20-12-2022

«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контракта с четырьмя игроками основного состава.

По данным «The Athletic», клуб заключил новые соглашения с защитниками Диогу Далотом и Люком Шоу, хавбеком Фредом и форвардом Маркусом Рашфордом. Новые контракты рассчитаны до июня 2024 года.

Также руководство «красных дьяволов» ведет переговоры о продлении договора с вратарем Давидом Де Хеа. Ранее сообщалось, что английский гранд не планирует продолжать сотрудничество с испанцем.

Команда Эрика тен Хага в турнирной таблице АПЛ занимает пятое место. 21 декабря «МЮ» сыграет в Кубке английской лиги с «Бернли».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close