«Ювентус» планирует продлить контракт с Ди Марией

Дата публикации: 20-12-2022

«Ювентус» планирует продлить контракт с полузащитником сборной Аргентины Анхелем Ди Марией.



Так, издание «La Gazetta dello Sport» утверждает, что в «Ювентусе» надеются, что победа Ди Марии на ЧМ-2022 может мотивировать его остаться в Турине еще на год. Контракт 34-летнего аргентинца со «старой синьорой» рассчитан до 30 июня 2023 года.



На турнире в Катаре Анхель выходил на поле в пяти матчах. В его активе 1 гол и 1 результативный пас. В финале против Франции Ди Мария заработал пенальти и забил гол.



Ди Мария стал первым игроком в истории, который сумел отличиться в финалах трех крупнейших международных соревнований – Олимпиады, чемпионата мира и континентального первенства (Кубок Америки).



В текущем сезоне Ди Мария провел за «Юве» в 10 встреч (1 гол и 4 ассиста).



После 15-ти туров «бьянконери» занимают 3-е место в чемпионате Италии. 4 января туринцы встретятся с «Кремонезе».