СМИ: «Ньюкасл» не оставляет попыток подписать Мудрика

Дата публикации: 20-12-2022

«Ньюкасл Юнайтед» все еще заинтересован в приобретении Михаила Мудрика. Об этом сообщает «Football Insider».



Согласно источнику, представители клуба внимательно следят за игроком «Шахтера». Правда в «Ньюкасле» понимают, что «Арсенал» является серьезным конкурентом, особенно на фоне желания самого украинца перейти в клуб из Лондона.



Уже долгое время ходят разговоры о возможном трансфере Мудрика в «Арсенал». «Канонирам» за украинского вингера придется выложить серьезную сумму, что стало понятно после одного из интервью Дарио Срны. Напомним, хорват, занимающий в донецком клубе должность директора по футболу, сравнил Мудрика с Грилишем, который был продан «Астон Виллой» в «Ман Сити» за 100 млн евро.



«Transfermarkt» оценивает 21-летнего украинского футболиста в 40 млн евро. В текущем сезоне он забил 10 голов и отдал 8 голевых пасов в 18 матчах.