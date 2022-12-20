Инфантино хочет проводить ЧМ каждые три года

Дата публикации: 20-12-2022

Президент FIFA выступает за проведение чемпионата мира раз в 3 года, о чем информирует британский таблоид «Daily Mail».



К такой мысли Джанни Инфантино подтолкнул успех на Мундиале-2022 в Катаре. По словам спортивного чиновника, минувший турнир, организованный в середине европейской зимы, показал, что у футбола есть потенциал для дальнейшего роста.



Однако потенциальные изменения возможны не ранее ЧМ-2030, поскольку согласование международного календаря на 2024-2030 годы практически завершено.



Отмечается, что 52-летнему швейцарцу предстоит серьезная борьба за утверждение нового трехлетнего цикла, несмотря на поддержку концепции со стороны Африки и Азии.



Ранее УЕФА и КОНМЕБОЛ объединились, чтобы отклонить предложение проводить мировое первенство каждые два года, за которое выступал Арсен Венгер, вероятно, они будут против и нововведения Инфантино.