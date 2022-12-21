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«Севилья» объявила о расторжении контракта с Иско

Дата публикации: 21-12-2022

На сайте «Севильи» появилась информация о разрыве трудовых отношений с Иско. Футболист и клуб договорились о завершении сотрудничества по взаимному согласию.

«Клуб желает Иско успехов в решении новых задач», - сообщила пресс-служба испанской команды.

Ранее СМИ писали о разногласиях между Иско и Рамоном Мончи, являющимся спортивным директором «Севильи».

Клуб из Андалусии подписал соглашение с хавбеком летом 2022 года. Иско пополнил состав «нервионцев» в ранге свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2024 года. С начала сезона футболист провел 19 встреч, в которых отметился 1 забитым мячом и 3 голевыми пасами.

Рыночная стоимость 30-летнего полузащитника равняется 9 млн евро («Transfermarkt»).

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