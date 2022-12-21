03:40 ()
Свернуть список

«Локомотив» интересуется колумбийским нападающим Камбиндо

Дата публикации: 21-12-2022

«Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией, пишет, что «Локомотиву» интересен Дибер Камбиндо, в текущем сезоне выступающий за «Индепендьенте».

Форвард большую часть своей карьеры отыграл в Колумбии. У Камбиндо отсутствует опыт выступления в Европе. В 2017 году его подписал клуб «Депортес Киндио», представляющий дивизион Д2. Первую половину 2021 года Дибер провел в аренде в «Америка Кали», отметившись 1 забитым мячом в 11 играх. После этого он перебрался в «Индепендьенте», где выступает в настоящее время.

В текущем сезоне на счету 26-летнего исполнителя 58 встреч (16 забитых мячей, 5 голевых передач). Рыночный ценник на футболиста составляет 0,9 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close