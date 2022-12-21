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В «Баварии» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Дата публикации: 21-12-2022

В «Sport Bild» рассказали о ближайших трансферных планах «Баварии».

«Мне не очень нравится зимнее трансферное окно. Однако перерыв, вызванный проведением чемпионата мира, многое изменил, потому нельзя ничего исключать.

Мы приложим максимум усилий и будем рассматривать различные варианты. Прежде всего, речь идет о вратарской позиции, но есть и другие проблемные места. Мы не намерены спешить.

Если говорить об Эрнандесе, то переговоры проходят хорошо. Я считаю, что его будущее связано с «Баварией». Павар? Данный вопрос мы планируем решить в короткие сроки, независимо от того, чем все завершится. Мы должны выбрать лучший вариант для каждой из сторон», - публикует заявление Хасана Салихамиджича ресурс «Sport Bild».

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