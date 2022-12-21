Месси останется в «ПСЖ» с вероятностью в 90%

Дата публикации: 21-12-2022

По данным «Mundo Deportivo», «Пари Сен-Жермен» пролонгирует соглашение с Лионелем Месси. Вероятность подобного исхода равняется 90%. Аргентинец не собирается становиться игроком команды из низшей лиги, он намерен продолжить выступление на высшем уровне по меньшей мере еще 2 сезона.



Отмечается, что его возвращение в «Барселону» возможно лишь при условии, что «ПСЖ» не удастся продлить трудовые отношения с новоиспеченным чемпионом мира по причине нарушения финансового фэйр-плей.



Состав парижан Месси пополнил летом 2021 года. В текущем сезоне на счету 35-летнего аргентинца 19 игр (12 забитых мячей, 14 ассистов). Его соглашение с «красно-синими» рассчитано до середины 2023 года.



На ЧМ в Катаре Месси забил 7 мячей и отдал 3 голевых паса в 7 встречах, став чемпионом мира в составе аргентинской сборной.