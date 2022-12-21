«Арсенал» и «МЮ» поборются за победителя ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины

Дата публикации: 21-12-2022

«Арсенал» и «Ман Юнайтед» изучают вариант с подписанием Алексиса Мак Аллистера, недавно выигравшего вместе с аргентинской сборной чемпионат мира в Катаре. Информацией поделилось издание «Fichajes».



«Манкунианцы» наблюдают за игрой хавбека «Брайтона» с лета. В «Арсенал» футболиста хочет пригласить Микель Артета. Наставник «пушкарей» уверен, что Мак Аллистер сможет усилить игру его команды.



За «Брайтон» аргентинец выступает с января 2019 года. В сезоне 2022/2023 в активе 23-летнего Алексиса 14 встреч в АПЛ, в которых он отметился 5 забитыми мячами. Трудовые отношения Мак Аллистера с «чайками» истекают в июне 2025 года. При этом у клуба есть опция продления контракта с ним еще на 1 сезон.



Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 32 000 000 евро.