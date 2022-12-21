«Реал» заинтересован в приобретении Энцо Фернандеса

Дата публикации: 21-12-2022

Энцо Фернандес может попробовать свои силы в «Реале», о чем пишет «Defensa Central». На полузащитника «Бенфики» также претендуют и другие европейские команды.



В переходе хавбека заинтересован Карло Анчелотти, возглавляющий «сливочных». Однако с оформлением трансфера могут возникнуть проблемы, поскольку мадридцы считают завышенной сумму, которую хочет получить за своего игрока «Бенфика». Португальцы готовы отпустить Фернандеса за 120 млн евро, в «Реале» оценивают футболиста в 100 миллионов.



В текущем сезоне на счету 21-летнего аргентинца 3 гола и 5 результативных пасов в 24 играх за клуб из Лиссабона. Его контракт с «орлами» в силе до 2027 года.



По итогам ЧМ-2022 Фернандеса признали лучшим молодым футболистом турнира.