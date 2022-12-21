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«Ювентус» готов зимой расстаться с Рабьо за 10-15 млн евро

Дата публикации: 21-12-2022

«Ювентус» готов продать французского полузащитника Адриена Рабьо.

Футболиста оценивают в 10-15 миллионов евро. Руководство туринского клуба рассчитывает выручить определенную сумму, чтобы не потерять бесплатно француза по истечению контракта летом 2023 года.

По данным «Corriere dello Sport», основным претендентом на Адриена называют «Ньюкасл», который готов сделать предложение игроку уже в ближайшее трансферное окно. Также на хавбека претендуют «Барселона», «Арсенал» и «Челси», которые могут бесплатно подписать его следующим летом.

В этом сезоне Рабьо забил пять голов и сделал два ассиста в 16 матчах во всех турнирах за «Ювентус».

«Бьянконери» занимают третье место в турнирной таблице Серии А.

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