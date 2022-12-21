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Малиновский – приоритетный трансфер «Марселя» на зимнее трансферное окно

Дата публикации: 21-12-2022

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский зимой может сменить клубную прописку.

«Марсель» проявляет интерес к игроку – Малиновский является одним из приоритетных трансферов на зимнее трансферное окно. Французы попытаются арендовать украинца в случае ухода бразильского хавбека Жерсона. Об этом утверждает «OM Mercato».

Недавно «Аталанта» активировала возможность продления контракта Малиновского до 2024 года. При этом Руслан должен был обсудить свое будущее в команде с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

В услугах хавбека также заинтересованы другие европейские клубы – «Вест Хэм», «Ноттингем Форест», «Интер» и «Милан».

В нынешнем сезоне 29-летний футболист сыграл за бергамасков 14 поединков, в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.

«Transfermarkt» оценивает Малиновского в 18 млн евро.

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