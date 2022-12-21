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«Шахтер» заинтересован в Джеффиньо из «Ботафого»

Дата публикации: 21-12-2022

«Шахтер» интересуется вингером «Ботафого» Джеффиньо. Как пишет «UOL Esporte», боссы «горняков» уже запросили трансфер и готовятся к переговорам.

22-летний игрок также находится на прицеле у других клубов Европы. Его стоимость оценивается в 8 миллионов евро.

Действующий контракт футболиста с «Ботафого» рассчитан до конца 2025 года. В сезоне-2022 Джеффиньо забил два гола и отдал три ассиста в 26 встречах во всех соревнованиях.

Коллектив из Рио-де-Жанейро завершил сезон чемпионата Бразилии на 11-м месте. В УПЛ «Шахтер» занимает второе место, отставая от «Днепра-1» на пять очков. Весной команда Игора Йовичевича сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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