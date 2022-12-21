В Аргентине собрались выпустить деньги с портретом Месси

Дата публикации: 21-12-2022

В Аргентине продолжается чествование национальной сборной по футболу. После победы на чемпионате мира капитана команды Лионеля Месси планируют увековечить на денежной купюре.



Как пишет «El Financiero», такую идею подали члены национального банка Аргентины. Они предложили изобразить Месси на денежной банкноте номиналом 1000 песо (около 400 рублей). На обратной стороне купюры будет надпись «La Scaloneta» («команда Скалони»).



Выбор именно тысячной купюры объясняют тем, что первые две цифры (10) – это игровой номер Месси.



Напомним, в финале катарского мундиаля сборная Аргентины одолела Францию по пенальти (4:2).