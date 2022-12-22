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Главного тренера Польши уволили после телефонного звонка Левандовски

Дата публикации: 22-12-2022

«Radio ZET» утверждает, что увольнение Чеслава Михневича с поста наставника польской сборной случилось после звонка Роберта Левандовски. Недавно Цезарий Кулеша, занимающий должность президента футбольного союза Польши, сообщил о скором завершении трудовых отношений с тренером. Михневич покинет национальную команду в декабре 2022 года.

Разговор Левандовски с Кулешем состоялся до завершения катарского ЧМ. В ходе беседы форвард сообщил о позиции группы футболистов, которые не хотели видеть Михневича во главе сборной. Часть из них обещала завершить выступление за национальную команду в том случае, если специалист останется на занимаемом посту.

Команда Михневича на мундиале в Катаре остановилась на стадии 1/8 финала, проиграв французам (1:3).

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