«Челси» близок к подписанию бразильского вундеркинда

Дата публикации: 22-12-2022

По данным Фабрицио Романо, состав «Челси» может пополнить молодое дарование из «Васко да Гамы». Инсайдер написал в соцсети, что «аристократы» устно согласовали трансфер Андрея Сантоса. Сумма выкупа за 18-летнего бразильца составит 20 млн евро.



Детали личного контракта с полузащитником уже согласованы. В настоящее время «Челси» и «Васко да Гама» занимаются оформлением документов для закрытия сделки. Лондонцы, продолжающие реализацию проекта по приобретению молодых талантов, рассчитывают на Сантоса.



Бразилец также был интересен «Манчестер Сити» и «Ньюкаслу», но предпочел присоединиться к «синим».



В сезоне-2022 Сантос отметился 8 забитыми мячами в 36 играх. Transfermarkt.de оценивает хавбека в 5 млн евро.