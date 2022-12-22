«Зенит» подпишет Адсона из «Коринтианса»

Дата публикации: 22-12-2022

«Зенит» может усилиться хавбеком «Коринтианса». Информацией поделился Жоау Демори, представляющий статистический сайт «Sofascore», имеющий контакты с бразильским клубом. Скаут заявил, что Педро и Роберт Ренан останутся в Бразилии, а Адсон продолжит карьеру в «Зените».



Ранее появилась информация, что «Коринтиансу» интересен вариант с трансфером Юри Алберто. Последний минувшим летом был арендован клубом до 30 июня 2023 года. Помимо этого, петербуржцы могут потерять и Клаудиньо, в услугах которого заинтересован «Палмейрас».



Адсон в 49 встречах этого сезона отличился 5 раз и отдал 2 голевые передачи. Рыночная стоимость 22-летнего вингера равняется 5 млн евро (по версии «Transfermarkt»).