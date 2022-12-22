Беллингем склоняется к переходу в «Реал» летом 2023 года

Дата публикации: 22-12-2022

«AS» информирует, что Джуду Беллингему интересен вариант с переходом в «Реал» по окончании сезона.



Хавбек «Боруссии» (Дортмунд) не планирует возвращаться в АПЛ. В Мадриде рассчитывают оформить сделку в 2023 году, чтобы англичанин успел отыграть 1 сезон вместе с Лукой Модричем. За счет этого «сливочные» надеются облегчить его адаптацию в команде. Вместе с тем в «Реале» уверены, что Джуд уже готов к игре на самом высоком уровне.



Трансфер Беллингема может обойтись «галактикос» в 120 000 000 евро. Если «Реалу» удастся заинтересовать футболиста, то у мадридцев появится дополнительное преимущество в переговорах с «Боруссией». Среди конкурентов испанского гранда в споре за 19-летнего англичанина значатся «Ман Сити», «Ливерпуль» и «МЮ».