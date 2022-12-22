Экс-защитник «Локомотива» Мурило может перейти в «Атлетико»

Дата публикации: 22-12-2022

Мурило, известный российским болельщикам по выступлениям за «Локомотив», может стать игроком «Атлетико», пишет «Bolavip». На трансфере защитника настаивает Диего Симеоне, возглавляющий мадридцев.



Состав «Локомотива» Мурило пополнил в 2019 году. «Железнодорожники» приобрели права на бразильца у «Крузейро», заплатив за него 2,5 млн евро. В начале года контракт футболиста за 2,2 млн евро выкупил «Палмейрас».



В команде из Сан-Паулу Мурило стал одним из ключевых игроков. В его активе 57 встреч, в которых он отметился 11 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.



Рыночная стоимость 25-летнего центрбека составляет 6,5 млн евро (источник – «Transfermarkt»). Его соглашение с клубом истекает в конце 2026 года.